Son Dakika
Anayasa Mahkemesi, Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu
Bursa’da 1440 otobüse güvenlik kamerası ve online takip geliyor
FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na “hakaret“ davası
Ekonomistler, politika faizinde indirim bekliyor
“Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık görülüyor“
Karaciğer “süper soğutma“ yöntemiyle vücut dışında 27 saat muhafaza edildi
THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası
Malezya'da “Türkiye ile Ticaret Konuşmaları“ semineri
Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde flaş gelişme!
Eşinin bıçakladığı öğretmenin yer değişikliği talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı

Hong Kong Lideri Lam: “Şiddetin tırmanması sorunları çözmez”

Hong Kong Lideri Carrie Lam, şiddetin tırmanmasının Hong Kong’daki toplumsal sorunları çözemediğini söyledi.

Dünya 10.09.2019, 12:29
Hong Kong Lideri Lam: “Şiddetin tırmanması sorunları çözmez”

Hong Kong Lideri Carrie Lam, şiddetin tırmanmasının Hong Kong’daki toplumsal sorunları çözemediğini söyledi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam bugün düzenlediği basın toplantısında Hong Kong’da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hong Kong’un özel statüsüne değinen Lam, “Yabancı parlamentoların Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etmesi son derece uygunsuz. (ABD’nin) Hong Kong sorunlarında taraf olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Lam, “Şiddetin tırmanması ve devam etmesi şu anda toplumumuzun karşılaştığı sorunları çözemez. Şiddet, yalnızca toplumdaki çatışmayı, karşıtlıkları, bölünmeleri ve hatta nefreti derinleştirecek” ifadelerini kullandı. Tasarının geri çekilmesi kararı da dahil olmak üzere yönetimin girişimlerinin doğrudan protestoları ve şiddeti durdurmak için olmadığını söyleyen Lam, “Bunlar insanlarla diyalog başlatma konusundaki samimiyetimi ifade etmek için” diye konuştu.

Pazar günü Hong’daki ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump’tan Hong Kong’a demokrasi getirmesi için yardım istemişti.

Çinli yetkililer dış güçlerin Hong Kong’da kaos oluşturarak Pekin’e zarar vermeye çalıştığını ve diğer ulusları ülkenin iç işlerine müdahale etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Baş Yönetici Carrie Lam’ın, geçtiğimiz hafta aylardır protesto edilen suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen gösteriler henüz sona ermedi.

Üç aydır devam eden protestolarda polis ve eylemciler arasında arbedede bir çok kişi yaralanırken bin 300 kişi gözaltına alındı.

(İHA)
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@