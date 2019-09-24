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Hong Kong’da göstericiler AVM’yi bastı
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler bir AVM’yi bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Dünya 22.09.2019, 14:03
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler bir AVM’yi bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Protestocuların ayrıca Sha Tin’de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladığı belirtildi. Tsing Yi’deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandığı öğrenildi.(İHA)
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