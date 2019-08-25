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Hong Kong’da molotoflu eylem
Hong Kong’da bugün gerçekleştirilen protestolarda göstericilerin söktükleri kaldırım taşlarını ve molotof kokteyllerini atması üzerine çatışma çıktı. Polis, yıllar sonra ilk kez göstericilere tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Dünya 25.08.2019, 17:41
Hong Kong’da bugün gerçekleştirilen protestolarda göstericilerin söktükleri kaldırım taşlarını ve molotof kokteyllerini atması üzerine çatışma çıktı. Polis, yıllar sonra ilk kez göstericilere tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Hong Kong emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Bazı aşırıcı protestocular korkulukları söküp dolu su şişeler, bambu çubuklar, trafik konileri ve diğer nesnelerle barikatlar kurdular. Bu tür eylemler vatandaşlarla sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor ve bölgede trafiği felç ediyor” ifadeleri yer aldı.(Pui Yi Chan/İHA)
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