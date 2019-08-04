Son Dakika
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Hong Kong’da protestolar devam ediyor

Hong Kong’da binlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların polisle çatışmasının ardından Çin medyası, Pekin için "artık kayıtsız kalmayacak” uyarısında bulundu.

Dünya 04.08.2019, 16:54
Hong Kong’da protestolar devam ediyor

Hong Kong’da binlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların polisle çatışmasının ardından Çin medyası, Pekin için "artık kayıtsız kalmayacak” uyarısında bulundu.

Hong Kong’da aylardır devam eden protestolar her geçen gün daha da şiddetlenirken binlerce gösterici bugün yeniden sokaklara düküldü. Dün gece saatlerinde de polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı. Çin hükumetinin çatışmalardan duyduğu rahatsızlığa yer veren Çin basını, hükumet için "artık kayıtsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Polis, bu sabah yaptığı açıklamada dün gece 20 protestocunun daha yasa dışı toplanma ve saldırı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Hong Kong polisi, dün kentin turistik semtlerinden biri olan Kowlon’da toplanan siyahlara bürünmüş protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Bugün ise binlerce protestocu, rengarenk bayraklar ve el ilanlarıyla Tseung Kwan O bölgesinde barışçıl bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünkü gösterilerde protestocular, bir karakolun dışında ve sokaklarda ateş yakararak yangın çıkartmaya çalıştı. Cross-Harbour Tüneli’ne girişi engelleyen protestocular, Hong Kong adasını ve Kowloon yarımadasını birbirine bağlayan ana hattı kesmiş oldu. Popüler bir turizm ve ticaret bölgesi olan Nathan Road’daki büyük mağazalar, Cumartesi günü hizmet vermelerine rağmen gösterilerin ortaya çıkardığı güvenlik endişesi nedeniyle kapatıldı.

Suçluların Çin’e iade edilmesini öngören ve tamamen askıya alınmış olan yasa tasarısına tepki niteliğinde başlayan protestolar 2 aydır kesintisiz devam ediyor. Zamanla dönüşüme uğrayan gösteriler Hong Kong Özerk Yönetim lideri Carrie Lam’ın istifasını da içeren bir demokrasi mücadelesine dönüştü. Yaklaşık 2 aydır devam eden gösteriler, Hong Kong’un 22 yıl önce İngiltere’den Çin’e devredilmesinden günümüze kadar yaşanan en ciddi siyasi kriz olarak değerlendiriliyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
İmsak 04:02
Güneş 05:42
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:07
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@