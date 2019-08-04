Hong Kong’da protestolar devam ediyor

Hong Kong’da binlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların polisle çatışmasının ardından Çin medyası, Pekin için "artık kayıtsız kalmayacak” uyarısında bulundu.

Hong Kong’da aylardır devam eden protestolar her geçen gün daha da şiddetlenirken binlerce gösterici bugün yeniden sokaklara düküldü. Dün gece saatlerinde de polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı. Çin hükumetinin çatışmalardan duyduğu rahatsızlığa yer veren Çin basını, hükumet için "artık kayıtsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Polis, bu sabah yaptığı açıklamada dün gece 20 protestocunun daha yasa dışı toplanma ve saldırı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Hong Kong polisi, dün kentin turistik semtlerinden biri olan Kowlon’da toplanan siyahlara bürünmüş protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Bugün ise binlerce protestocu, rengarenk bayraklar ve el ilanlarıyla Tseung Kwan O bölgesinde barışçıl bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünkü gösterilerde protestocular, bir karakolun dışında ve sokaklarda ateş yakararak yangın çıkartmaya çalıştı. Cross-Harbour Tüneli’ne girişi engelleyen protestocular, Hong Kong adasını ve Kowloon yarımadasını birbirine bağlayan ana hattı kesmiş oldu. Popüler bir turizm ve ticaret bölgesi olan Nathan Road’daki büyük mağazalar, Cumartesi günü hizmet vermelerine rağmen gösterilerin ortaya çıkardığı güvenlik endişesi nedeniyle kapatıldı.

Suçluların Çin’e iade edilmesini öngören ve tamamen askıya alınmış olan yasa tasarısına tepki niteliğinde başlayan protestolar 2 aydır kesintisiz devam ediyor. Zamanla dönüşüme uğrayan gösteriler Hong Kong Özerk Yönetim lideri Carrie Lam’ın istifasını da içeren bir demokrasi mücadelesine dönüştü. Yaklaşık 2 aydır devam eden gösteriler, Hong Kong’un 22 yıl önce İngiltere’den Çin’e devredilmesinden günümüze kadar yaşanan en ciddi siyasi kriz olarak değerlendiriliyor.

(İHA)