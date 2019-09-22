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Hong Kong’da sokaklar alev alev
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler protestolar devam ederken, protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi.
Dünya 22.09.2019, 20:08 22.09.2019, 20:37
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler protestolar devam ederken, protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi.
Gün içerisinde gerçekleştirilen eylemlerde protestocuları Sha Tin’de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladı. Tsing Yi’deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
(İHA)
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