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Hong Kong’da Trafik Kazası: 77 yaralı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla 77 kişi yaralandı.

Dünya 30.07.2019, 10:06 30.07.2019, 10:24
Hong Kong’da Trafik Kazası: 77 yaralı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla 77 kişi yaralandı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin Tsuen Wan bölgesinde hareket halindeki iki katlı iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüs şoförlerinden biri araçta mahsur kaldı. Kaza sonrası bölgeye 24 ambulans 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yetkililer yaralıların 5 farklı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Lai Soy isimli kazazede kazanın şiddetini anlatırken, “İnsanlar koltuğundan fırladı” ifadesini kullandı.

Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hong kong trafik kazası #Hong Kong Özel İdari Bölgesi #çin hong kong #çin #Hong Kong
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