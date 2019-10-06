Hong Kong’da yağmur altında protesto

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler, maske yasağına rağmen yağmur altında bugün de devam etti.

Hong Kong lideri Carrie Lam’in protestocuların yüzlerini gizlemek için kullandıkları maskeleri yasaklamasının ardından protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Sokaklara dökülen maskeli göstericiler, yasağa meydana okudu. Yağmura rağmen devam eden gösteriler, akşam saatlerinde şiddetlendi. Hong Kong polisi, barikat kurarak yollarını kapatan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis, Hong Konglulara evde kalmaları ve pencerelerini kapatmaları çağrısı yaptı.

Gösterilere katılan mavi yüz maskeli bir üniversite öğrencisi yaptığı açıklamada, “Maske karşıtı yasa sadece öfkemizi körüklüyor. Daha fazlası insan sokağa çıkacak. Yeni yasadan korkmuyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Zorba yönetimden korkmadığımı göstermek için bu maskeyi taktım” dedi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

(İHA)