Hong Kong’da yağmur altında protesto
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler, maske yasağına rağmen yağmur altında bugün de devam etti.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler, maske yasağına rağmen yağmur altında bugün de devam etti.
Gösterilere katılan mavi yüz maskeli bir üniversite öğrencisi yaptığı açıklamada, “Maske karşıtı yasa sadece öfkemizi körüklüyor. Daha fazlası insan sokağa çıkacak. Yeni yasadan korkmuyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Zorba yönetimden korkmadığımı göstermek için bu maskeyi taktım” dedi.
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.(İHA)
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