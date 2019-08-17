Son Dakika
Günün Özeti - 17 Ağustos 2019 Haberleri
İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa ilişkin açıklama
Bahçeli: “Milletlerin hayatında felaketler dönüm noktalarıdır"
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde

Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı ve hükümet destekçisi protestolar kapsamında binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Dünya 17.08.2019, 16:53
Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü
banner63

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı ve hükümet destekçisi protestolar kapsamında binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Hong Kong’ta suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemler için binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Çin hükümetine karşı taleplerini yineleyen vatandaşlar kötü hava koşullarına rağmen 10. haftasını dolduran protestolar kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Öte yandan bu hafta gerçekleşen gösterilere bir destek de Hong Kong’lu öğretmenlerden geldi. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu protestolara katılan öğretmenler, polisin öğrencilere olan müdahalelerine karşın “Öğrencileri koruyalım, gelecek neslimiz olan öğrencileri koruyalım” şeklinde sloganlar attı.

Bununla birlikte bu hafta Çin hükümetini ve polisi destekleyen vatandaşlarda da sokağa çıktı. Hükümet destekçisi protestocular ise Çin bayrakları açarak bölgede devam eden protestoların son bulmasını talep etti.

Geçtiğimiz hafta binlerce Hong Konglunun Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda gösteri düzenleyip güvenlik güçleri ile çatışması sonucu tüm uçuşlar iptal edilmişti.

(İHA)
Yorumlar (0)
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
İmsak 04:21
Güneş 05:55
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:51
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Gazişehir Gaziantep 0 0
8. Gençlerbirliği 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Galatasaray 1 0
Takımlar O P
1. Menemen Belediyespor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Altınordu 0 0
7. Erzurum BB 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Fatih Karagümrük 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Osmanlıspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Giresunspor 1 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 1 3
2. Atlético Madrid 0 0
3. Celta de Vigo 0 0
4. Deportivo Alaves 0 0
5. Eibar 0 0
6. Espanyol 0 0
7. Getafe 0 0
8. Granada 0 0
9. Leganés 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Barcelona 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@