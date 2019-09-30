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"Husiler uluslararası denizciliği tehdit ediyor"

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, Husi militanlarının Stockholm Anlaşması’na uymadıklarını ve uluslararası denizciliği tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya 30.09.2019, 21:50 30.09.2019, 22:08
"Husiler uluslararası denizciliği tehdit ediyor"

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, Husi militanlarının Stockholm Anlaşması’na uymadıklarını ve uluslararası denizciliği tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el Maliki, düzenlediği basın toplantısında, Yemen’deki Husi militanlarının bomba yüklü tekneler ile bölgesel güvenliği ve uluslararası denizciliği tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. Koalisyon güçlerinin Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen’de siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını desteklediğini vurgulayan Maliki, Husilerin Stockholm Anlaşması’na uymadığını kaydetti.

Arap koalisyonunun, Yemen sahilindeki bomba yüklü tekneler üretmek için Husilerin kullandığı atölyeleri hedef almaya devam edeceğini belirten Maliki, Husilerin sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek, “Husiler Amran, Sanaa ve Sada’dan balistik füzeler fırlatmaya devam ediyor” dedi.

Husilere karşı son günlerde düzenlenen operasyonlar kapsamında bin 500’den fazla militanın öldürüldüğünü aktaran Maliki, 250 askeri aracın da imha edildiğini söyledi. Maliki, Sada kentinde Husilere ait silah taşıma araçlarına düzenlenen saldırılarının görüntülerini yayınlayarak, iki gün önce Husilerin Suudi Arabistan’ın Yemen sınırındaki Necran kenti yakınlarına Suudi ordu subaylarının da yer aldığı binlerce askeri esir aldıkları ile ilgili tüm iddiaları yalanladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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#Husiler #yemen #Arap koalisyonu
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