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Husilerden Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı
Yemen hükümetine karşı ayaklanan Husiler, Suudi Arabistan’ın Ed Damman kentine balistik füze ile saldırdığını duyurdu.
Dünya 01.08.2019, 15:22
İran destekli Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Ed Demmam kentine sabah saatlerinde uzun menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. İlk kez saldırılan Ed Demmam kenti Husi milisleri için yeni hedef haline geldi. Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta da koalisyon güçleri Yemen’den Najran şehrine atılan İHA’yı düşürmüştü.(İHA)
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