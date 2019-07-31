İdlib ve Halep’teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine son 3 ayda düzenlediği hava saldırılarında 781 sivil öldü.
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine son 3 ayda düzenlediği hava saldırılarında 781 sivil öldü.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan raporda, Esad rejimi ve destekçisi Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerindeki yerleşimlere 26 Nisan ile 27 Temmuz tarihileri arasında yoğun hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Raporda, saldırılarda 140’ı kadın, 208’i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi. Esad rejiminin saldırılarında 115’i kadın, 170’i çocuk olmak üzere 625 yaşamını yitirirken, Rusya’nın saldırılarında 25’i kadın, 38’i çocuk 156 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Raporda, Esad rejiminin sivil ya da savaşçı ayırt etmeksizin çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Rapora göre, Esad rejimi 8 yıl boyunca sivillerin bulunduğu bölgelere bomba yağdırdı.
(İHA)
|İmsak
|03:56
|Güneş
|05:39
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:11
|Yatsı
|21:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0