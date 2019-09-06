İdlib’de Esad rejimi protesto edildi
Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya’yı protesto etti.
Suriyeliler, İdlib kentinde Esad rejimini ve Rusya’yı protesto etti.
Suriye’nin İdlib kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Esad karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılan göstericiler pankartlar taşıyarak, “Rus vahşet saldırılarını durdurun” sloganları attı. Suriyeliler devrim bayraklarını dalgalandırdı ve sivilleri hava saldırılarından kurtarmak gerektiğini vurguladı. Göstericiler, saldırılar nedeniyle her gün insanların öldüğünü ve saldırılar durana dek protestolarına devam edeceklerini açıklayarak, “BM ve güvelik meclisinden Esad’ın saldırılarını durdurun. Esad geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği yerleri geri vermeli” ifadelerini kullandılar. Gösteriye katılan Suriyeli çocuklar ise "Hayatı seviyorum, sessizliğinizle bizi öldürmeyin" yazılı pankartları ellerinde taşıdılar.(İHA)
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