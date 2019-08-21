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İdlib’de hava saldırıları nedeniyle göç başladı
Rusya ve Suriye’nin İdlib’e yönelik operasyonu devam ederken, siviller kentten göç etmeye başladı.
Dünya 21.08.2019, 18:00
Rusya ve Suriye’nin İdlib’e yönelik operasyonu devam ederken, siviller kentten göç etmeye başladı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2018’den bu yana 945 bin 992 sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman, İdlib’in güneydoğu bölgelerindeki yüzlerce köylünün Halep bölgelerine doğru yola çıktığını söyledi. Abdulrahman, “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 180 aile, yani yaklaşık bin kişi yola koyuldu” açıklaması yaptı.(İHA)
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