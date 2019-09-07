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İdlib’de insanlık dramı

İdlib’deki bombardıman nedeniyle genç bir kadın gözlerini ve konuşma yetisini kaybederken, bir kız çocuğu ise geceleri göremez duruma geldi.

Dünya 07.09.2019, 11:16
İdlib’de insanlık dramı
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İdlib’deki bombardıman nedeniyle genç bir kadın gözlerini ve konuşma yetisini kaybederken, bir kız çocuğu ise geceleri göremez duruma geldi.

Esad rejimi ve Rusya tarafından yapılan bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin göç dalgası sürüyor. Kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibliler güvenlik tehdidi gerekçesiyle evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor. Kend temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli aileler arasında bombadan etkilenenler de bulunuyor.

“KIZIMIN ARTIK GÖREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİLER”

Atılan varil bombaları nedeniyle gözlerini ve konuşma yetisini kaybeden Fatma Hammud (27) artık ne görüyor ne de konuşuyor. Fatma Hammud’un annesi Muazze Abbas, kızını götürdükleri hastanede bir daha göremeyeceğini öğrendiklerini söyledi. Anne Abbas, “İdlib’den geldik, 2 haftadır yollardayız, bombardımandan dolayı kaçtık. Bizim oralara varil bombaları düştü. Varil bombasının patlamasından dolayı hem evlerimiz yıkıldı kızım da ondan etkilenip gözlerini kaybetti. O günden beri hem görmüyor hem de konuşmuyor. Buradaki hastanelere götürdük ama yeterli şeyler olmadığından dolayı herhangi bir şey yapamadılar. Kızımın gözlerinin de tamamen gittiğini ve bir daha göremeyeceğini söylediler” dedi.

“UÇAKLARDAN ATILAN BOMBALAR NEDENİYLE KIZIM GÖZÜNÜ KAYBETTİ”

Kızı Jüriye Muhammed’in (6) gözlerinin uçaktan atılan bombalar nedeniyle etkilendiğini söyleyen baba Mahmut Muhammed, “Kızım İdlib’in Han Şeyhun kentinde bulunan evimizin önünde 3-4 gün önce oynuyordu. Uçağın attığı bombalardan dolayı etkilenerek gözlerinin görmesinde kayıp meydana geldi. Suriye uçakları, Rus uçakları, İran uçakları onlar vuruyor zaten” dedi. Kızının artık akşamları göremeyeceğini söyleyen baba Muhammed, “Buradaki doktorlara götürdük, gündüz hafifte olsa görmesi normal fakat akşam olduğunda gözlerinin hiç görmeyeceğini söylediler” diye konuştu.

İdlib’den Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere günde 200 - 300 savaş mağduru aile göç ediyor.

(Mehmet Bayrak - Adem Karagöz/İHA)
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