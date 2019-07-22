İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Yetkililerin ölü sayısının artmasından endişe ettiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu.

(İHA)