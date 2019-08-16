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İdlib’deki ölü sayısı 13’e yükseldi
Esad Rejimi’nin İdlib’e düzenlediği bombardımanda ölü sayısı 13’e yükseldi.
Dünya 16.08.2019, 22:10
Esad Rejimi’nin İdlib’in güneyindeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 10’dan 13’e yükseldiği öğrenildi. Rejimin sivil yerleşim yerlerini hedef alarak düzenlediği yoğun bombardıman sonucu en az 20 kişinin de yaralandığı biliniyor.(İHA)
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