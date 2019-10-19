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İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü
Suriye’de Esad rejimine ait uçakların İdlib’in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 19.10.2019, 13:55 19.10.2019, 14:23
Suriye’de Esad rejimine ait uçakların İdlib’in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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