İdlib’e yardım konvoyu
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru siviller için yardım malzemesi taşıyan 60 araçlık bir konvoy organize edildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru siviller için yardım malzemesi taşıyan 60 araçlık bir konvoy organize edildi.
Suriye’nin İdlib ili kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller için 60 araçlık bir yardım konvoyu oluşturuldu. Araçlara yüklenen 3 bin adet gıda kolisi, 200 adet çadır, 25 ton un ve 50 ton temiz suyu, "Yalnız Değilsiniz’’ konvoyu kapsamında savaş mağduru sivillere gönderildi.
Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bir yardım konvoyu organize edildiğini belirtti.
Bulat, "Suriye’de 9 yıldır gördüğümüz acı tablo İdlib’te her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Vicdan sahiplerinin bu drama duyarsız kalmaması gerekiyor. Bu nedenle saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller için kurban bayramı öncesinde bir yardım konvoyu organize ettik. Bu konvoya bulunan malzemelerden 3 bin ailenin faydalanması planlanıyor" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından yardım araçları, Türkiye sınırındaki kamp ve zeytinlik arazilere sığınan sivillere yardım malzemelerinin dağıtılması için yola çıktı.(İHA)
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