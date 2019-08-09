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İki lider eylülde yine görüşme kararı aldı
Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Eylül ayında yeniden bir araya gelecek.
Dünya 09.08.2019, 14:19 09.08.2019, 14:22
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