İklim aktivisti Greta Thunberg’e, Alternatif Nobel Ödülü
İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Alternatif Nobel ödülünü kazandı.
İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Alternatif Nobel ödülünü kazandı.
İsveçli Doğru Yaşam Ödülü Vakfı’nın her yıl verdiği, Nobel Ödülleri’nin alternatifi olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü (Right Livelihood Award) sahiplerini buldu.
Alternatif Nobel ödülünü alan diğer 3 kişi ise, Çinli kadın hakları savunucusu Guo Jianmei, Batı Sahralı insan hakları aktivisti Aminatou Haidar ve Brezilyalı yerli halkları lideri Davi Kopenawa oldu. Kazananlar 100 bin euro ile ödüllendirilecek.
İnsan hakları aktivisti Aminatou Haider, Batı Sahra halkı adına bağımsızlık ve adalet için mücadele ettiği için ödüle layık görülürken Çinli Guo Jianmei, Çin’de kadın haklarını güvence altına almak için yaptığı öncü çabalarından dolayı ödül aldı. Yanomami yerli halkı lideri Davi Kopenawa, Amazon ormanlarını ve biyolojik çeşitliği, ayrıca yerli, halkların topraklarını ve kültürünü korumaya yönelik yürekli ve cesur çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.(İHA)
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