Son Dakika
İneğe Tecavüz Ederken Yakalanan Adamın Savunması Hayrete Düşürdü!
Tayland'da ineğe tecavüz ettiği esnada suçüstü yakalanan bir şahıs, verdiği ifadede arkadaşlarının sürekli ineklerle ilişkiye girdiğini anlattığını ve zevk aldıklarını söylediğini; bu sebepten dolayı kendisinin de böyle bir şey yaptığını anlattı.
Tayland Songkhla şehrinde ikamet eden 68 yaşındaki Sicko Manoon Bunjin isimli bir şahıs, çalılıkların arasına götürdüğü ineğe tecavüz ettiği esnada yakalandı.
Polis tarafından gözaltına alınan sapık, ifadesinde arkadaşlarının sürekli kendisine ineklerle ilişkiye girdiklerini ve zevk aldıklarını anlattığını bu sebepten dolayı kendisinin de denemek istediğini belirtti.
İnek sahibi, komşusunun kendisinin ineğine bir adam tarafından tecavüz edildiğini söylemesi üzerine hemen ineği takip edip gelen sesler üzerine çalılıkların arasına girdi ve adamı suç üstü yakaladı. İnek sahibi, elinde kanıt olması için adamın çıplak fotoğraflarını kaydetti. Gözaltına alınan şahıs para cezasına çarptırıldı.
Yeni Sayımız