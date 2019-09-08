Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019
İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada hapis cezaları
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü
İstanbul'da milli maç hasreti bitti
İstanbul’da üç gün üst üste ‘değnekçi’ operasyonu

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

Dünya 07.09.2019, 23:58
İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Rudd istifa etti

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

Boris Johnson hükümetinin Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Johnson’ın, muhalefetle bir olup hükümete karşı oy kullanan 21 muhafazakar milletvekilini parti grubundan ihraç etmesinin doğru olmadığını söyleyen Rudd, “Sadık muhafazakarlar kovulurken dayanamayacağım” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson da, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

THERASA MAY HÜKÜMETİNDEN DE İSTİFA ETMİŞTİ

Therasa May hükümetinde İçişleri Bakanı görevinde bulunan Rudd, İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Windrush kökenli göçmenleri sınır dışı etmeye çalıştığı, iddialarının basına yansımasının ardından istifa etmiş ve özür dilemişti.

AMBER RUDD KİMDİR?

Amber Augusta Rudd, 1963 doğumlu İngiliz politikacıdır. Rudd, 2016-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 yılları arasında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevlerinde bulundu. Amber Rudd, Hastings ve Rye bölgesinden seçilen ilk milletvekili olarak 2010 yılında parlamentoya girmişti.

(Yunus Dalgıç/İHA)
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@