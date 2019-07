İngiltere'nin Türk Kökenli Başbakanı: Boris Johnson Kimdir?

İngiltere'nin Türk Kökenli Başbakanı: Boris Johnson!

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson’ın soy ağacı hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, İngiltere’de aktif görev yürüten muhafazakâr parti hükümetinin lideri olarak seçildi. İngiltere’nin 77’ince Başbakanı olarak seçilen Boris Johnson, seçimlerin ardından Türkiye’nin gündemine, bomba gibi düşen bir iddia ile girdi. Türk kökenli olduğuna yönelik iddialarını kabul eden Boris Johnson’ın aile kökenleri Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanıyor.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın dedesinin Ali Kemal adında bir Türk olması hem dış basında hem de Türk basınında en çok ilgi çeken olaylar arasında yerini almıştır. Daha önceki açıklamalarında Türklere ve Müslümanlara karşı herhangi bir ön yargısının olmadığını belirten Boris Johnson, dedesinin de Türk ve Müslüman olduğunu açıklamıştı.

İngiltereli gazeteci ve muhafazakâr partisi üyesi Boris Johnson , uzun süredir İngiltere’nin gündemini meşgul eden seçimlerden sonra Başbakan olarak görevine başlamıştır. Henley milletvekili olarak daha öncede siyasetin içinde aktif rol üstlenen Boris Johnson ayrıca İngiltere’nin en önemli yayın organlarından biri olan The Spector dergisinde de editör olarak görev yapmıştır.

Boris Johnson Kimdir?

19 Haziran 1964 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Boris Johnson, İngiltereli politikacı ve gazetecidir. Muhafazakar partiye mensup olan Boris Johnson daha önce İngiltere’de eski Başbakan Theresa May döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış ve Londra Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Oxford Üniversitesi mezunu olan Boris Johnson, üniversite eğitiminden hemen sonra, dünyanın en önemli dergileri arasında gösterilen The Times’da mesleki kariyerine başlamıştır. Kısa bir süre The Times’da görev yaptıktan sonra The Daily Telegraph gazetesinde asistan olarak görev yapan Boris Johnson, 1999 yılında The Spector dergisinde editör olarak görev yapmaya başlamıştır.

Gazetecilik yaptığı sırada sürekli ülkenin gündeminde yer almayı başaran Boris Johnson, 2001 İngiltere Genel Seçimlerinde, İngiltere meclisinin bel kemiğini oluşturan Avam Kamarasına milletvekili olarak seçilmiştir. Henley milletvekili olarak Avam Kamarasında aktif siyasi hayatına başlayan Boris Johnson, kısa süre içinde İngiltere’nin en önemli siyasi figürlerinden biri olmayı başarmıştır.

İngiltere’nin Henley bölgesinden milletvekili seçilmesinin ardından Muhafazakar Parti bünyesinde 2008 yılında, İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı olarak seçilmiştir. 2016 yılına kadar görevde kalan Boris Johnson, İngiltere’de yapılan genel seçimlerden sonra başbakan olarak seçilen Theresa May tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmış ve uzun süre İngiltere’nin Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getirmiştir.

13 Temmuz 2016 tarihinde Muhafazakar Partinin göreve gelmesinin arıdından bakanlık görevini yerine getiren Boris Johnson, özellikle Brexit tartışmalarının artmasının ardından ülke genelinde dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelmiştir.

23 Temmuz 2019 yılında Muhafazakar Parti lideri olarak seçilen Boris Johnson, hükümet üzerinde artan baskılar ve beklentiler sebebiyle istifa eden Theresa May’in yerine başbakan olarak göreve gelmiştir. 23 Temmuz’da istifa eden May’in yerine seçilen Boris Johnson, Birleşik Krallık Başbakanı olarak göreve başlamıştır.

Boris Johnson’ın Merak Edilen Aile Kökeni!

Boris Johnson’ın mevcut İngiltere başbakanın istifası üzerine başbakanlık koltuğuna oturması, Türk kökenli Boris Johnson’ın aile kökenlerinin merak edilmesine yol açmıştır. Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, Abdülhamit yanlısı bir tavır takınan Türk yazar ve diplomat Ali Kemal’in torunu olan Stanley Johnson’ın oğludur.

Boris Johnson Dedesi Ali Kemal Kimdir?

Ali Kemal Bey , Damat Ferit Paşa döneminde Maarif ve Dahiliye Nazırı (Bakanı) olarak görev yapmış ve Türkiye’de o dönemin en önemli olaylarından biri olan Milli Mücadele’ye karşı oldukça sert bir tutum izlemiştir. Türk tarihinde hain olarak anılan isimlerden biri olan Boris Johnson’ın dedesi Ali Kemal, Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasının ardından İstanbul’da tutuklanmış ve İzmit Nurettin Paşa komutasındaki askerler tarafından öldürülmüştür.

Boris Johnson Amcası Zeki Kuneralp Kimdir?

İsmet İnönü tarafından özel izin verilerek Türk Dışişleri Bakanlığında çeşitli diplomatlık görevlerinde bulunan Zeki Kuneralp , Boris Johnson’ın amcasıdır. Türk tarihinin en önemli isimleriyle akrabalık ilişkisi bulanan Boris Johnson’ın zaman zaman yapmış olduğu çelişkili açıklamalar, uzun süre İngiltere ve dünya basınında geniş yanı uyandırmıştı.

Boris Johnson’ın Türk kökenli olmasının İngiltere ve Türkiye arasında yeni bir siyasi dönemin ortaya çıkacağı yorumlarını beraberinde getirmiş olsa bile Boris Johnson’ın Türk hayranlığına sahip olmadığı bilinmektedir. Özellikle büyük dedesi Ali Kemal’in tarihi süreç içinde hain olarak tasvir edilmesi ve öldürülmesi Boris Johnson’ın görüşlerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

İngiltere’de 2016 yılında David Cameron’un yerine gelen ve 2019 yılında kadar Başbakanlık görevini sürdüren Theresa May, 23 Temmuz’da ani bir kararla istifa etmesinin üzerine, Boris Johnson İngiltere’nin 77. Başbakanı olarak seçilmiştir. Muhafazakar Parti üyesi Boris Johnson’ın geçmiş yıllarda kabinede çok önemli görevlerde bulunmuştu. Özellikle Dışişleri Bakanı olarak Theresa May tarafından atandıktan sonra dünya gündemini sarsacak çelişkili açıklamalara imza atmıştır.