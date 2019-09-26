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İngiltere'de haftada üç gün tatil önerisi ilgi gördü

İngiltere’deki işçi partisi, on yıl içerisinde dört günlük çalışma haftasıyla, üç günlük hafta sonu tatilini getireceğini vaat ediyor. Yapılan araştırmaya göre hem işçilerin hem de işverenlerin bu fikri destekledikleri görülüyor.

Dünya 26.09.2019, 15:17 26.09.2019, 15:23 Emir Yılmaz
İngiltere'de haftada üç gün tatil önerisi ilgi gördü
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İngiltere'de haftada üç gün tatil önerisi ilgi gördü

İngiltere’deki işçi partisi, on yıl içerisinde dört günlük çalışma haftasıyla, üç günlük hafta sonu tatilini getireceğini vaat ediyor. Yapılan araştırmaya göre hem işçilerin hem de işverenlerin bu fikri destekledikleri görülüyor.

Hafta sonu tatilini 3 gün yapma fikrini savunanlar, işletmelerin maliyetlerini düşürüp verimliliklerini arttırabileceklerini iddia ediyor.

Yapılan anketlerde İngiltere’deki iş adamlarının yaklaşık üçte ikisinin, dört günlük hafta çalışması fikrini destekleyeceğini gösteriyor. Personel sayısı çok olan büyük işletmeler bu fikre daha çok destek veriyor.

İngiltere'de haftada üç gün tatil önerisi ilgi gördü

İngiltere ve Galler'de 5 milyon 600 bin üyesi bulunan İşçi Sendikalari Konfederasyonu hükümete çağrı yaptı.

Hükümetten işçilerin daha az çalışıp aynı parayı kazanması için harekete geçmesini talep eden İngiltere'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu, "Sermaye sahiplerinin yeni teknolojiler sayesinde elde ettikleri karı çalışanlarıyla paşlaşması zorunlu kılınırsa, yüzyıl içinde haftada dört gün mesai mümkün olacak" değerlendirmesi yaptı.

Geçmişte sendikalar haftada 2 gün tatil ve çalışma saatlerinin kısaltılması için mücadele vermişti. Konfederasyon sıradaki mücadelenin hafta tatilini üçe çıkarmak olduğunu ilan etti.

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