İntihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow da yaşamını yitirdi. Yaralı olarak uçakla Katarın başkent Doha’ya kaldırılan Belediye Başkanı Yarisow’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Yarisow’un ölüm haberi üzerine Mogadişu halkı yasa boğulurken Somali Başbakanı Hassan Ali Kheyre ailesine sabır dileyerek Yarisow için devlet töreni düzenleneceğini duyurdu.
Terör örgütü Eş-Şebab’ın üslendiği saldırıda ölenler arasında Abdülaziz İlçe Belediye Başkanı Başkanı Sabah Abdullahi Asad, Waabari İlçe Belediye Başkanı Mahad Elmi, Şangani İlçe Belediye Başkanı Sahra Merkezi, Belediye Çevre Düzenleme Müdürü Abdulfetah Halane ve Belediye Başkan Danışmanı Av.Hassan Mohammed Sabriye’nin de olduğu biliniyor.
(İHA)
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