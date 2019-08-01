Son Dakika
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

İntihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.

Dünya 01.08.2019, 21:19 01.08.2019, 22:55
İntihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow da yaşamını yitirdi. Yaralı olarak uçakla Katarın başkent Doha’ya kaldırılan Belediye Başkanı Yarisow’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Yarisow’un ölüm haberi üzerine Mogadişu halkı yasa boğulurken Somali Başbakanı Hassan Ali Kheyre ailesine sabır dileyerek Yarisow için devlet töreni düzenleneceğini duyurdu.

Belediye gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında sunum yapılırken meydana gelen saldırı belediye çalışanı olan görme engeli bir bayan düzenlediğini düşünülüyor.

Terör örgütü Eş-Şebab’ın üslendiği saldırıda ölenler arasında Abdülaziz İlçe Belediye Başkanı Başkanı Sabah Abdullahi Asad, Waabari İlçe Belediye Başkanı Mahad Elmi, Şangani İlçe Belediye Başkanı Sahra Merkezi, Belediye Çevre Düzenleme Müdürü Abdulfetah Halane ve Belediye Başkan Danışmanı Av.Hassan Mohammed Sabriye’nin de olduğu biliniyor.

(İHA)

#somali #Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@