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İntihar saldırısında yaralanan Mogadişu Belediye Başkanı Yarisow hayatını kaybetti
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.
Dünya 01.08.2019, 21:19
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun belediye binasına düzenlenen intihar saldırısında yaralanan Belediye Başkanı Abdurahman Osman Yarisow hayatını kaybetti.
Belediye gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında sunum yapılırken meydana gelen saldırı belediye çalışanı olan görme engeli bir bayan düzenlediğini düşünülüyor.
Terör örgütü Eş-Şebab’ın üslendiği saldırıda ölenler arasında Abdülaziz İlçe Belediye Başkanı Başkanı Sabah Abdullahi Asad, Waabari İlçe Belediye Başkanı Mahad Elmi, Şangani İlçe Belediye Başkanı Sahra Merkezi, Belediye Çevre Düzenleme Müdürü Abdulfetah Halane ve Belediye Başkan Danışmanı Av.Hassan Mohammed Sabriye’nin de olduğu biliniyor.(İHA)
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