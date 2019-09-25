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Irak Başbakanı Abdülmehdi: “Komşu ülke Suudi Arabistan ile dayanışma içerindeyiz”

Suudi Arabistan’a resmi ziyaret düzenleyen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kral Selman Bin Abdülaziz ile bir araya geldi. Görüşmede Aramco saldırısı ele alınarak Irak ve Suudi Arabistan arasındaki dayanışmaya vurgu yapılarak, “Komşu ülke Suudi Arabistan ile dayanışma içerindeyiz” mesajı verildi.

Dünya 25.09.2019, 20:08
Irak Başbakanı Abdülmehdi: “Komşu ülke Suudi Arabistan ile dayanışma içerindeyiz”
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Suudi Arabistan’a resmi ziyaret düzenleyen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kral Selman Bin Abdülaziz ile bir araya geldi. Görüşmede Aramco saldırısı ele alınarak Irak ve Suudi Arabistan arasındaki dayanışmaya vurgu yapılarak, “Komşu ülke Suudi Arabistan ile dayanışma içerindeyiz” mesajı verildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral Selman Bin Abdülaziz ile bir araya geldi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’a ulaşan Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Kral Selman Bin Abdülaziz bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede iki liderin bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da petrol tesislerine yapılan saldırıyı da ele aldığı aktarıldı.

Irak’ın Suudi Arabistan’ın istikrarına büyük bir önem verdiğinin önemle vurgulandığı açıklamada, Irak Başbakanı’nın, komşu ülke Arabistan ile dayanışma içerinde olduğu dile getirildi. İki ülke ve halklarının çıkarının sağlanması, huzur ve güvenin tesis edilmesi için işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklama, Suudi Arabistan Kralı’nın geçen günlerde 12 kişinin ölümüne yol açan Kerbela saldırısını kınayarak duyduğu üzüntüyü dile getirdiği de vurgulandı.

(İHA)
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