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Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor”

ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Aramco saldırısını kınayarak, “Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor” dedi.

Dünya 25.09.2019, 18:37
Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor”

ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Aramco saldırısını kınayarak, “Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen BM 74. Genel Kurulunda konuştu. Körfez’in istikrarının ülkesi için büyük önem taşıdığını belirten Salih, Irak topraklarının hiçbir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınayan Salih, “Körfez ülkelerinin güvenliği Irak için büyük bir önem taşıyor” dedi.

Ülkesinin Arap ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin güçlendirildiğine dikkat çeken Salih, “Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Irak’ın istikranın bölge istikrarına katkı sağlayacağını, aksi takdirde huzurun sağlanamayacağını söyleyen Irak Cumhurbaşkanı, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı elde edilen zafer çok önemli ama örgüt saflarını birleştirmeye ve toparlanmaya çalışıyor” dedi.

Irak’ın terör örgütü DEAŞ’ın projesine engel olduğunu ve dünyayı bu tehlikeden koruduğuna tarihin tanıklık edeceğinin altını çizen Salih, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine teşekkürlerini iletti.

(İHA)
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