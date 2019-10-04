Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonundan hükümete “reform“ çağrısı
Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki meclisin ikinci büyük grubu olan Fetih Koalisyonu, hükümete "en geç 10 gün içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirecek bir reform paketi açıklaması" çağrısında bulundu
BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük grup olan Fetih Koalisyonu, hükümetten 10 gün içerisinde reform paketi açıklamasını istedi.
İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Hükümet, en geç 10 gün içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirecek bir reform paketi açıklamalı." ifadelerine yer verildi.
Birkaç günden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı "Sairun Koalisyonu" ile Hamis el-Hancer liderliğindeki "Ulusal Eksen Cephesi" milletvekilleri meclis çalışmalarını askıya aldıklarını açıklamıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
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