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Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti
Irak Savunma Bakanlığı ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle merkez hükümete bağlı bölgelerde alarma geçildiğini açıkladı.
Dünya 02.10.2019, 21:48 02.10.2019, 21:54
Irak Savunma Bakanlığı ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle merkez hükümete bağlı bölgelerde alarma geçildiğini açıkladı.
Bunun yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolar sebebi ile merkez hükümete bağlı bölgelerde zaman zaman internet ulaşımının da durduğu kaydedildi. Hükümetin kamu hizmeti konusundaki yetersizliğini ve işsizliği protesto etmek amacı ile başkent Bağdat’ta başlayan gösteriler ülkenin güneyindeki Zikar, Babil, Divaniye, Basra ve Kerkük kentlerine sıçramıştı.
(İHA)
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