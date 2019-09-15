Irak, Suudi petrol tesislerine saldırıyla ilgili suçlamaları yalanladı

Irak yönetimi, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda topraklarının kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Irak topraklarının kullanıldığı iddiaları reddedildi. Açıklamada, “Irak yasalarına bağlı kalarak topraklarını komşu, kardeş ve dost ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin vermeyecek” ifadeleri yer aldı.

Anayasayı ihlal eden bütün taraflara sert bir şekilde karşı çıkılacağı belirtilen açıklamada, “Gelişmeleri ve bilgileri değerlendirmek için Iraklı taraflardan oluşan bir komisyon oluşturuldu” denildi.

Irak’ın bütün taraflara karşılıklı saldırıları durdurmaları için sürekli çağrılar yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Irak söz konusu gelişmeleri yakından izlerken, gerilim ve askeri çözüm önerilerinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirirken bütün kardeşleri ile dayanışma içerisindedir” ifadelerine yer verildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)