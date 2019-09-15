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Irak, Suudi petrol tesislerine saldırıyla ilgili suçlamaları yalanladı
Irak yönetimi, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda topraklarının kullanıldığı iddialarını yalanladı.
Dünya 15.09.2019, 15:34
Irak yönetimi, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda topraklarının kullanıldığı iddialarını yalanladı.
Anayasayı ihlal eden bütün taraflara sert bir şekilde karşı çıkılacağı belirtilen açıklamada, “Gelişmeleri ve bilgileri değerlendirmek için Iraklı taraflardan oluşan bir komisyon oluşturuldu” denildi.
Irak’ın bütün taraflara karşılıklı saldırıları durdurmaları için sürekli çağrılar yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Irak söz konusu gelişmeleri yakından izlerken, gerilim ve askeri çözüm önerilerinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirirken bütün kardeşleri ile dayanışma içerisindedir” ifadelerine yer verildi.(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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