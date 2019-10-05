Irak'ta Ekim'de Başlayan Gösterilerde Bugüne Kadar 100 Kişi Hayatını Kaybetti!
Irak'ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayata gözlerini yuman kişilerin sayısı 100 oldu. Yaralı sayısı ise 2.000'e yükselmiş durumda.
Irak'ta Gösteriler Devam Ediyor
Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların da bulunduğunu ifade eden yetkili, insanların yaralılar, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini ve bu sebepten dolayı ölü sayısında artış meydana gelebileceğini belirtti.
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