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Irak'ta Ekim'de Başlayan Gösterilerde Bugüne Kadar 100 Kişi Hayatını Kaybetti!

Irak'ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayata gözlerini yuman kişilerin sayısı 100 oldu. Yaralı sayısı ise 2.000'e yükselmiş durumda.

Dünya 05.10.2019, 09:11 Billdrt
Irak'ta Ekim'de Başlayan Gösterilerde Bugüne Kadar 100 Kişi Hayatını Kaybetti!

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı. Başket Bağdat ilk sırada olmak üzere çok sayıda vilayette meydana gelen gösterilerde şuana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise yaklaşık 2.000 olduğunu ifade etti.

Irak'ta Gösteriler Devam Ediyor

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların da bulunduğunu ifade eden yetkili, insanların yaralılar, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini ve bu sebepten dolayı ölü sayısında artış meydana gelebileceğini belirtti. 

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