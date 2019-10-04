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Irak'ta gösterilerde ölü sayısı 60 oldu

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

Dünya 04.10.2019, 23:06 04.10.2019, 23:17
Irak'ta gösterilerde ölü sayısı 60 oldu

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi
#ölü sayısı #protesto #ırak
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