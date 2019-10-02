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Irak'taki kanlı gösterilerde ölü sayısı 8 oldu

Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e çıktı

Dünya 02.10.2019, 22:59 02.10.2019, 23:06
Irak'taki kanlı gösterilerde ölü sayısı 8 oldu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Zikar'daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Zikar'daki gösterilerde ayrıca bir polisin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

- Güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale ediyor

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

Emniyet makamlarının da kentte saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldığı kaydedildi.

- İki günde 8 ölü

Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

- Bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu.

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#Gösteri #ırak
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