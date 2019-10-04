Son Dakika
Şehit Uzman Çavuş Dinç son yolculuğuna uğurlandı
MHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek
Türk Savunma Sanayii yerlileşiyor!
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda

Irak’ta bilanço artıyor: 44 ölü

Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Dünya 04.10.2019, 13:31 04.10.2019, 14:11
Irak’ta bilanço artıyor: 44 ölü

Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Irak’ta hükümetin yetersiz ekonomi politikaları nedeniyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 44’e yükseldi. Gösterilerin başladığı Bağdat’ta sabah erken saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen çeşitli kentlerde eylemler devam ediyor. Irak’ta tansiyonun giderek arttığı protestolarda ölü sayısı resmi olmayan açıklamalara göre 44’e yükseldi. Polisin gerçek mermi kullandığı eylemlerde, tüm uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilere göz yaşartıcı gaz da kullanıldı. Yetkililer, en fazla can kaybının ülkenin güneyindeki Nassiriya kentinde olduğunu ifade etti. Nassiriya’da 18, başkent Bağdat’ta ise 16 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, gösterileri yatıştırmaya çalışan Başbakan Adil Abdülmehdi, kamu malına zarar veren ve yolsuzluğa adı karışan bin memuru görevden aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#hayatını kaybedenlerin sayısı 44e yükseldi #ırak #dünya #Irakta hükümet karşıtı eylemler
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@