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Irak’ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50’ye yükseldi

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.

Dünya 04.10.2019, 23:41
Irak’ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50’ye yükseldi
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Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, yaralıların bin 936 kişiye ulaştığını açıkladı. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı da başkent Bağdat’ta bu akşam düzenlen gösterilerde 4 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tayaran Meydanı ve Filistin Bulvarı’nda 2’si güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 4 kişinin bölgede bulunan kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından öldürülüğü belirtildi.

Protesto gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez açıklama yapan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ise, devletin malını korumak şartıyla protestocuların isteklerinden yana olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Halbusi’ye yakınlığı ile bilinen Dicle kanalı Bağdat Ofisi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kanal’dan yapılan açıklamada, “Protestocuların katilleri, hak sesi kıstırmak için Dicle Kanalı Bağdat ofisine saldırdı” denildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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