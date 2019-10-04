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Irak’ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50’ye yükseldi
Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.
Dünya 04.10.2019, 23:41
Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı.
Protesto gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez açıklama yapan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ise, devletin malını korumak şartıyla protestocuların isteklerinden yana olduğunun altını çizdi.
Öte yandan Irak Meclis Başkanı Halbusi’ye yakınlığı ile bilinen Dicle kanalı Bağdat Ofisi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kanal’dan yapılan açıklamada, “Protestocuların katilleri, hak sesi kıstırmak için Dicle Kanalı Bağdat ofisine saldırdı” denildi.(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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