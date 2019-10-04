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Irak’ta gösterilerde ölü sayısı 28 oldu

Irak’ta gösterilerde ölü sayısı 28 oldu

Irak’ta devam eden hükmet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 19’dan 28’e yükseldi.

Dünya 03.10.2019, 23:46 04.10.2019, 00:14
Irak’ta gösterilerde ölü sayısı 28 oldu
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Irak’ta devam eden hükmet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 19’dan 28’e yükseldi.

Irak’ta hükümetin yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı, resmi olmayan rakamlara göre 19’dan 25’e yükseldi.

Gösterilerin başladığı Bağdat’ta sabah erken saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Heylani ve Tayaran meydanlarında toplanan göstericiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve biber gazı kullanmasına rağmen dağılmayan protestocular bölgede bulunan 2 askeri aracı ateşe verirken 2 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Necef kentinde ise İşrin Meydanı’nda toplanan göstericiler güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Yaşanan şiddet olaylarında 7 protestocunun öldüğü kaydedildi.

Divaniye kentinde ise benzer olaylar yaşandı. Valilik binasını basmak için toplanan göstericiler güvenlik güçlerinin havaya ateş açması sonucu dağıldı.

Öte yandan gösterileri yatıştırmaya çalışan Başbakan Adil Abdülmehdi, kamu malına zarar veren ve yolsuzluğa adı karışan bin memuru görevden aldı.

(İHA)

#ölüm #Gösteri #ırak
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