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Irak’ta Haşdi Şabi cephaneliğinde patlama
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’nde, Haşdi Şabi’ye ait bir cephanelikte patlama meydana geldi.
Dünya 20.08.2019, 22:39
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’nde, Haşdi Şabi’ye ait bir cephanelikte patlama meydana geldi.
Can kaybı hakkında bilginin paylaşılmadığı açıklamada patlamanın Haşdi Şabi güçlerine ait bir silah ve mühimmat deposunda meydana geldiği belirtildi.
Geçen hafta Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın İsrail uçaklarının mühimmat deposunu bombalaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.(Abdulkadir Hacıoğlu /İHA)
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