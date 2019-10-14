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Irak’ta patlama: 3 asker öldü

Irak’ın Anbar kentinde meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti.

Dünya 13.10.2019, 18:48
Irak’ta patlama: 3 asker öldü

Irak’ın Anbar kentinde meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti.

Irak güvenlik kaynakları, Anbar’ın Rutba ilçesinde terk edilmiş bir araçta arama yapan 3 Irak askerinin aracın infilak etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Anbar, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Kentte 2003’ten bu yana istikrar sağlanamadı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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