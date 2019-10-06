Irak’ta protestocular TV kanallarına saldırdı

Irak’ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100’ü aşarken, başkent Bağdat’ta bazı TV kanalları saldırıya uğradı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim’de başlayan ve ardından Irak’ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı. Irak Bakanlar Kurulu gösterilerle ilgili Adil Abdülmehdi başkanlığında toplandı. Gösterileri yatıştırmaya çalışan Irak hükümeti, dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda geliri düşük ailelere arsa dağıtmak için başvurunun açılması, Basra’da 4 hafta içerisinde evsizlere 17 bin konut verilmesi, ülke genelinde 100 bin konutun yapılması, işsiz 150 kişiye 3 ay boyunca aylık 147 dolar maaş bağlanması ve söz konusu 150 işsiz için 3 ay içerisinde başkentte büfe inşa edilmesi gibi kararların yanı sıra protestolarda hayatlarını kaybedenlerin şehit olarak kabul edilmesi ve bütün haklarının tanınması gibi kararlar aldı.

Yerel kaynaklar dün gerçekleştirilen gösterilerde 5’i başkent Bağdat olmak üzere ülke genelinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Bağdat’taki göstericilerin toplandığı Tahrir Meydanı’na giden yolların güvenlik güçleri tarafından kapatılması üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullanması üzerine yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bağdat’ta televizyon kanalların binaları kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Dicle kanalı, Nrt kanalı, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Al Arabiya kanallarına saldırı düzenlendi. Binaları basan silahlı grupların malzemeleri kullanılmaz hale getirdiği ve bazı memurları dövdüğü belirtildi.

Bağdat’tan sonra en şiddetli gösterilere sahne olan Zikar ilinde ise protestocular kentin siyasi partilerden tamamen arındığını söyledi. Dün geceki gösterilerde, Saraya Hurasani, Bedir Örgütü, Asaib - Ehli Hak, Davet Partisi, Komünist Parti, Hikmet Akımı, İslam Yüksek Konseyi ve bazı milletvekillerinin evlerini ateşe veren protestocular, 2003’ten bu yana memleketlerinde ilk defa siyasi partileri bulunmadığını belirtti.

Güneydeki Necef kentinde ise valilik binası önünde toplanan protestocular, hükümeti istifaya çağırdı. Divaniye’de göstericilere ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Valilik binasının ateşe verildiği, Kut ilinde ise 1 protestocunun öldürüldüğü açıklandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)