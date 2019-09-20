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İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve heyeti için ABD’den vize
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına katılmaları için ABD’den vize verildi.
Dünya 19.09.2019, 22:42 20.09.2019, 09:12
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına katılmaları için ABD’den vize verildi.
(İHA)
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