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İran Dışişleri Bakanı G7 Zirvesi’ne geldi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Dışişleri Bakanının daveti üzerine G7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz’e geldi
Dünya 25.08.2019, 17:36
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Dışişleri Bakanının daveti üzerine G7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz’e geldi
Zarif’in kısa süreli Biarritz ziyaretinin ardından bu gece Tahran’a döneceğini belirten Musevi, görüşmenin AB ülkeleri ve 4+1 ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri ile alakalı yapılan müzakerelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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