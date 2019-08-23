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İran Dışişleri Bakanı: "Nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi mümkün değil”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İran’ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Dünya 23.08.2019, 16:22
İran Dışişleri Bakanı: "Nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi mümkün değil”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İran’ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı ile nükleer anlaşamaya ilişkin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Zarif, "Fransa’nın nükleer anlaşmaya ilişkin bazı önerileri vardı. Bu konuda bizim de yeni önerilerimiz oldu. Karşılıklı atılacak adımları değerlendirdik” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen olumlu ve yapıcı görüşmenin AB’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulayan Zarif, “Macron’un G7 Zirvesi’nde diğer AB ülkeleri ile bu konuyu görüşme fırsatı olacaktır” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı telefon görüşmelerinin devam edeceğini aktaran Zarif, diplomasi kanalının açık olduğunu belirterek, "Elbette İran’ın duruşu gayet açık. Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın yeniden müzakeresi kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

Macron ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımının güvenliği hakkında da görüştüklerini belirten Zarif, İran’ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne en fazla kıyısı olan ülke olduğunu hatırlatarak, "Deniz ulaşımındaki güvenlik tüm ülkeler için geçerli olmalıdır. Petrol ve diğer ürünleri taşıyan İran’a ait gemiler için de bu güvenlik sağlanmalı” dedi.

(İHA)
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