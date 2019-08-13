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İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde değiliz”
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD ve müttefiklerinin bölgede gerginliğe neden olduklarını söyleyerek, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını ifade etti.
Dünya 13.08.2019, 13:43
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD ve müttefiklerinin bölgede gerginliğe neden olduklarını söyleyerek, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını ifade etti.
İran’ın ABD olmadan nükleer anlaşmaya devam edebileceğini söyleyen Zarif, anlaşmaya muhatap diğer ülkelerden taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyerek, “Nükleer anlaşma şu ana kadar yapılmış en iyi anlaşmadır. Buna rağmen herkes için faydalı ve iyi olabilecek bir anlaşma yapamazsınız. Eğer Donald Trump’ın etrafında iyi danışmanları olsaydı bu gerçeği fark edebilirdi” dedi.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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