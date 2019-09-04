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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’nin para teklifine tepki
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un, ‘Adrian Derya’ adlı geminin kaptanına yapılan para teklifine tepki gösterdi.
Dünya 04.09.2019, 23:49
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un, ‘Adrian Derya’ adlı geminin kaptanına yapılan para teklifine tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı, ”ABD deniz korsanlığındaki başarısızlığından sonra rüşvet vermeye başladı. Ya İran petrolünü bize ver ve milyon dolarlar kazan ya da kendin yaptırım listesine alınırsın. Tıpkı birkaç hafta önce bana Beyaz Saray’dan gelen davete benziyor. Bu bir olguya dönüşmeye başladı” dedi.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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