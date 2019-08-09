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İran, Körfez’e gelme kararı alan İsrail’i uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi İsrail’i uyararak Basra Körfezi’nde varlık göstermesi halinde İran’ın buna karşılık verme hakkının olduğunu söyledi.

Dünya 09.08.2019, 14:57 09.08.2019, 15:04
İran, Körfez’e gelme kararı alan İsrail’i uyardı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi İsrail’i uyararak Basra Körfezi’nde varlık göstermesi halinde İran’ın buna karşılık verme hakkının olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD öncülüğünde Basra Körfezi’nde deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak için kurulması planlanan koalisyona İsrail’in de katılacağı yönündeki açıklamaya tepki gösterdi. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyonun var olan gerginliği artıracağını söyleyerek, “Kudüs’ü işgal altında tutan İsrail rejiminin Körfez’de varlık göstermesi İran için açık bir tehdit anlamına gelecektir. Bu tehdit karşısında İran kendisini savunacak ve karşılık verme hakkını saklı tutacaktır” dedi.

ABD öncülüğünde Basra Körfezi’nde kurulacak olan koalisyona ilişkin değerlendirmede bulunan Musevi, İran’ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya devam edeceğini söyleyerek, “Basra Körfezi’ne 1500 kilometre sahil sınırımız var. İran olarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Körfez’e gelecek olan her türlü yabancı güç hangi isim altında olursa olsun bölgedeki gerginliği artıracaktır” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Basra Körfezi’ndeki deniz ulaşımının İran tehditlerine karşı korunmasını öngören ABD planının bir parçası olduklarını söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Basra Körfezi #İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi #israil #körfez #dünya #iran
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