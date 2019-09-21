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İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
İran Savunma Bakanlığı Diplomasi ve Uluslararası İşler Müdürü Muhammed Şeltuki, İran, Rusya ve Çin’in Umman Denizi’nde ortak askeri tatbikat yapacaklarını söyledi.
Dünya 21.09.2019, 13:21
İran’ın savunma doktrininde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten General Şeltuki, yabancı ülkelerle savunma diplomasisi üzerine konuştuklarını söyledi. İranlı siyasi ve askeri yetkililerin savunma diplomasisine ayrıca önem verdiklerini söyleyen Şeltuki, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yakın zamanda yapacağı Çin ziyaretinin savunma diplomasisi açısından önemli olduğunu söyledi. İran, Rusya ve Çin’in yakın zamanda Umman Denizi’nde ortak askeri tatbikat yapacaklarını belirten General Şeltuki, üç ülke arasında ilk kez böylesi bir tatbikatın yapılacağını söyleyerek, ”Çin ve Rusya’dan üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda Tahran’a gelecekler” dedi.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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