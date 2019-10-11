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İran tankerindeki patlamalar

İran Milli Petrol Şirketi: "Petrol tankerinde meydana gelen patlamalar roket saldırısı sonucu olabilir"

Dünya 11.10.2019, 10:13 11.10.2019, 10:19
İran tankerindeki patlamalar
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TAHRAN (AA) - İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.

İran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.

Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Sabity #petrol #İran tankerindeki patlamalar #İran Milli Petrol Şirketi #iran
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