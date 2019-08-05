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İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran’ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Çeram ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 05.08.2019, 10:43 05.08.2019, 10:57
İran’ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Çeram ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 00.31’de gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Can ve mal kaybına ilişkin yapılan açıklamada, paniğe kapılarak evlerinin balkonlarından ve camlarından atlaması sonucu 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.
(Aynur Sena Çabuk /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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