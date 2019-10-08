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İran’da HIV virüsü paniği !

İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bir sağlık personelinin kullandığı enjektör nedeniyle AIDS’e yol açan HIV virüsünün onlarca kişiye bulaştığı iddiası, Lordigan şehrinde gerginliğe sebep oldu.

Dünya 08.10.2019, 12:00 08.10.2019, 12:10
İran’da HIV virüsü paniği !
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İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde bir sağlık personelinin kullandığı enjektör nedeniyle AIDS’e yol açan HIV virüsünün onlarca kişiye bulaştığı iddiası, Lordigan şehrinde gerginliğe sebep oldu.

İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan şehrinde bir sağlık personelinin tek kullanımlık enjektörü birden fazla kişi için kullanması sonucu onlarca kişide HIV virüsü tespit edildi. HIV virüsünün yol açtığı korku nedeniyle Lordigan Valiliği ve sağlık müdürlüğü önünde gösteri yapan bazı gruplar sağlık yetkililerini istifaya çağırdı. İran’ın Lordigan şehrindeki gösterilerde bir grup gösterici polisle çatışırken, bazıları Lordigan şehri cuma imamının ofisi ve bazı sağlık merkezlerini ateşe verdi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çınar Mahmud köyündeki HIV virüsüyle ilgili kendilerine bilgi ulaştığını ve hastalıkla ilgili yetkililerin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bahtiyar ve Çaharmahal valisi İkbal Abbasi ise virüsün bulaştığı kişi sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bin 300 kişinin yaşadığı Lurdigan şehrinde yüzde 5’in altında HIV virüsü tespit edildi” dedi.

(YK-NT-D)

#bahtiyarı #Çaharmahal #HIV virüsü #iran
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